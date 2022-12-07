В Липецкой области назначили врио главы управления ЖКХ

Врио главы управления ЖКХ Липецкой области назначен Никита Путилин. Об этом в среду, 7 декабря, пишет ИА «Абирег» со ссылкой на региональное правительство.

До этого должность занимал Александр Завертяев. Однако в октябре он ушел в Фонд развития территорий.

Путилин ранее работал в областном водоканале. Там он был руководителем производственно-технического отдела. Затем стал первым заместителем гендиректора Липецкого районного водоканала. В августе Путилина назначили заместителем начальника управления ЖКХ.