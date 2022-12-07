В Калуге начали установку главной новогодней елки

На Театральной площади в Калуге начался монтаж главной новогодней елки. Об этом в среду, 7 декабря, сообщает газета «Весть».

Высота дерева составляет 22 м.

В предыдущие году ель устанавливали на площади Старый Торг у здания администрации области. В этом году было принято решение о переносе. При этом на месте парковки напротив Гостиных рядов зальют бесплатный каток.

Еще одну городскую елку в Ульяновске установят в Парке культуры и отдыха.

Ранее, 2 декабря, психолог Анетта Орлова рассказала о правильной организации подготовки к Новому году. В частности, она посоветовала выписать все дела и задачи, которые необходимо сделать перед Новым годом, составить список подарков и определить бюджет.