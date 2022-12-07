Подросток погиб при пожаре в Тверской области

При пожаре в деревне Юминское Приволжского с/п Кимрского района Тверской области погиб подросток. Об этом в среду, 7 декабря, пишут «Тверские ведомости» со ссылкой на региональное управление Следственного комитета.

Пожар в одноэтажном доме с мансардой произошел 6 декабря. В доме было пять человек, мальчик 2007 года рождения находился на мансарде. Огонь полностью уничтожил ее. В ходе тушения спасатели обнаружили тело подростка.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Выясняются причины и все обстоятельства произошедшего.

Ранее в этот день сообщалось о пожаре в Ростовской области, в результате которого погибли двухлетний мальчик и пятилетняя девочка. Дети остались дома без присмотра взрослых.