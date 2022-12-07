В среду, 7 декабря, на Соборной площади в Ульяновске начали монтаж главной городской елки. Об этом пишет ulpravda.ru.

Высота дерева — 20 м.

«Монтаж металлического каркаса, на который крепится искусственная хвоя, планируется завершить сегодня до конца дня», — рассказали изданию в администрации города.

После этого внутри елки смонтируют праздничную иллюминацию и украсят разноцветными шарами.

Официальное открытие главной елки Ульяновска состоится 25 декабря.

2 декабря психолог Анетта Орлова рассказала о правильной организации подготовки к Новому году. В частности, она посоветовала выписать все дела и задачи, которые необходимо сделать перед Новым годом, составить список подарков и определить бюджет.