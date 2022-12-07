Брянские ученые вывели два сорта сои. Об этом в среду, 7 декабря, пишет NASHBRYANSK.RU со ссылкой на заседание регионального аграрного комитета.

Как отмечается в материале, ученые комитета вывели сорта сои под названиями «Брянская 11» и «Брянская Мия». Оба сорта зарегистрировали в госреестре селекционных достижений.

7 сентября сообщалось, что школьник из Брянского района Брянской области Дмитрий Г. вырастил на грядке тыкву весом 300 кг.

До этого, 5 сентября, стало известно, что астраханский фермер Артем Соколов вывел новый сорт арбуза под названием «Спартак». Название было дано в честь московской футбольной команды.