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Композитор и музыкант Старинцев погиб в Донецке при обстреле со стороны ВСУ

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Фото: Скриншот видео
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Композитор и музыкант Андрей Старинцев погиб при обстреле Донецка со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) во вторник, 6 декабря. Об этом 7 декабря сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.

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«Вчера при обстреле в Донецке погиб мой друг — военнослужащий, композитор, музыкант Андрей Старинцев. Сегодня его нашли под завалами. Знаком с ним с молодости, много вместе пройдено, много под гитару спето душевных песен», — написал Пушилин в своем Telegram-канале.

6 декабря ВСУ в течение дня выпустили по территории Донецкой Народной Республики (ДНР) 130 боеприпасов. ВСУ дважды открывали огонь по центральному Ворошиловскому району Донецка из реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град», выпустив по городу 14 снарядов. Под обстрелами оказалось и несколько других районов города.

При ударах ВСУ в том числе погибла депутат народного совета (парламента) ДНР Мария Пирогова. По словам Пушилина, политик помогала всем и не проходила мимо чужой беды.

Корреспондент телеканала «Известия» Александр Сафиулин показал последствия обстрела Донецка. Военкор отметил, что из-за атаки украинских боевиков в центре города начался крупный пожар. По его словам, один снаряд попал в автомобиль, затем огонь перекинулся на павильоны крытого рынка.

7 декабря президент России Владимир Путин сообщил, что обсудил по телефону с Пушилиным обстрелы жилых кварталов Донецка. По словам главы государства, Россия продолжит последовательную борьбу за свои национальные интересы. Он уточнил, что Москва ориентируется прежде всего на мирные механизмы, однако при необходимости готова защищать себя всеми имеющимися в распоряжении средствами.

В среду ВСУ также нанесли по Донецку удар из реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град», выпустив шесть снарядов по Киевскому и Куйбышевскому районам города.

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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