Петербуржцы рассказали о желанных подарках на Новый год

Большинство жителей Санкт-Петербурга в качестве подарка на Новый год хотят получить деньги. Об этом говорят данные опроса SuperJob, которые в среду, 7 декабря, приводит 78.ru.

Деньги хотят получить 17% респондентов. По 16% заявили об отпуске и недвижимости в качестве желанных подарков. 8% петербуржцев мечтают о машине, а 7% — о новом гаджете.

Новый наряд и аксессуары хотят получить 2% опрошенных. По 1% проголосовали за парфюм, спортивную экипировку, лодку, мебель, мотоцикл, музыкальные инструменты, сладости и сертификаты на обучение.

При этом мужчины чаще хотят получить деньги, гаджеты и автомобили, а женщины — отпуск, недвижимость и новые наряды.

20 ноября сервис SuperJob сообщил, что россияне больше любят дарить подарки, чем получать их. Как показал опрос, большинству россиян в равной степени нравится и дарить, и принимать подарки (52%). Однако среди оставшихся лидируют дарители: 28% больше любят процесс преподнесения подарков за сопутствующие ему радость и удивление, тогда как 11% больше нравится принимать презенты.