На юге и в центре Симферополя на сутки отключат воду
С вечера 7 декабря в Симферополе на сутки отключат воду. Об этом сообщает УП «Вода Крыма» в своем Telegram-канале.
«В связи с работами подрядной организации по переустройству сетей на новые трубопроводы в период с 23.00 7 декабря по 23.00 (ориентировочно) 8 декабря будет ограничено водоснабжение в районах Симферополя», — говорится в сообщении предприятия.
Полностью восстановить водоснабжение планируют к 06:00 9 декабря.
Отключения будут на юге и в центре города. В Telegram- канале УП «Вода Крыма» приводится полный список адресов.
Как отмечает ИА «Крыминформ», 8 декабря в городе будет организован подвоз питьевой воды.