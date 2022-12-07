Снегопады и усиление ветра прогнозируют в Тюменской области

Синоптики спрогнозировали усиление ветра и снегопады на территории Тюменской области. При этом в регионе вероятно небольшое потепление.

8 и 9 декабря существенные осадки не ожидаются. Температура воздуха повысится до –9 градусов, скорость ветра составит 5–10 м/с. Об этом сообщает портал «Наш город».

10 декабря в Тюмени будет пасмурно, снегопад начнется в утренние часы. За два дня в городе выпадет 4 мм осадков. Температура воздуха повысится до –6 градусов.

К 12 декабря потеплеет до –4 градусов, при этом порывы ветра будут достигать 19 м/с, пишет Megatyumen.ru. Похолодание до –20 градусов ожидается 15 декабря.

Ранее в этот день сообщалось, что температура воздуха в Магаданской области опустилась до –54 градусов. Экстренное предупреждение действует на территории Среднеканского городского округа из-за изморози.