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Путин напомнил об ответственных за начало боевых действий на Украине

Путин: конфликт в Донбассе был начат теми, кто пришел к власти на Украине при помощи госпереворота
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Фото: ТАСС/EPA/SERGEI ILNITSKY
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Президент России Владимир Путин напомнил, что боевые действия на Украине были начаты не Россией, а тем, кто пришел к власти в результате госпереворота в Киеве в 2014 году.

Также глава государства отметил, что все зарубежные партнеры при разговорах молчат, когда им напоминают, что они должны были стать гарантами Минских соглашений.

В октябре Путин, отвечая на вопросы в рамках дискуссионного клуба «Валдай», заявил, что к спецоперации России на Украине привел устроенный Западом госпереворот. Он отметил, что при поддержке своих западных кураторов представители киевского режима публично отказались от выполнения Минских соглашений.

Кроме того, российский лидер отметил, что Запад в последние годы предпринял целый ряд шагов на обострение ситуации, в числе которых — разжигание на Украине. Политика Запада — «опасная, кровавая и грязная игра, в которой не ставятся во внимание интересы других государств».

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