Путин отметил, что украинцы расстреливают военных за уход с боевых позиций

Путин отметил, что украинцы расстреливают военных за уход с боевых позиций

2022-12-07 17:57:13

2022-12-07 17:57:13

2022-12-07 17:57:13

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