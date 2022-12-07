Реклама
Прямой эфир
Мир
На лидера турецкой партии напал неизвестный с ножом
Происшествия
Композитор и музыкант Старинцев погиб в Донецке при обстреле со стороны ВСУ
Политика
Путин заявил о неизменности своей позиции относительно смертной казни
Политика
В Совфеде заявили, что Россия не будет подыгрывать НАТО
Интернет
Путин предложил ужесточить ответственность за утечку персональных данных
Мир
Премьер-министр Грузии заявил об отказе оказывать военную помощь Украине
Общество
Суд признал законным 22-летний срок Сафронову по делу о госизмене
Мир
Путин заявил о планах польских националистов забрать западные части Украины
Армия
Пять боевиков ВСУ сдались в плен в Марьинке
Мир
Шесть стран ЕС призвали ЕК скорректировать антироссийские санкции
Мир
Германия и Польша согласовали размещение ЗРК Patriot у границ с Украиной
Армия
Путин сообщил о решении проблем с экипировкой российских военных

В Совфеде заявили, что Россия не будет подыгрывать НАТО

Сенатор Цеков: Россия не будет подыгрывать НАТО, гегемония альянса закончена
0
Фото: REUTERS/Stoyan Nenov
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Россия не будет подыгрывать НАТО. Об этом 7 декабря «Известиям» заявил сенатор Сергей Цеков.

Био логика: обнаружены новые факты опасной активности США на Украине
В Минобороны РФ показали документы о деятельности компании «Блэк энд Вич» на подконтрольной Киеву территории

Таким образом он прокомментировал слова генсека НАТО Йенса Столтенберга, сказанные им в интервью Financial Times, о том, что завершение конфликта на Украине не приведет автоматически к нормализации отношений альянса и Москвы.

«Столтенберг говорит очевидные вещи. Даже ребенку понятно, что у нас отношения будут не такие, какие были. Во всяком случае НАТО никто теперь подыгрывать не будет и заигрывать с НАТО не будет никто. Будем говорить на равных с ними. И не только мы, но и другие страны, потому что их гегемония закончена», — сказал Цеков.

3 декабря французский лидер Эммануэль Макрон подчеркнул, что будущая архитектура безопасности в Европе обязана будет включать гарантии для России. По его мнению, странам Запада после окончания конфликта на Украине придется обсудить вопрос того, как удовлетворить потребность каждой из сторон в безопасности.

17 декабря 2021 года МИД РФ опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Документ предусматривал, в частности, нерасширение НАТО на восток, отвод вооружений альянса на позиции 1997 года, а также неразмещение ударных вооружений у российских рубежей. В январе прошли три этапа переговоров между РФ и США с НАТО.

Позже, 3 марта 2022-го, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что страны Запада отказали России в гарантиях безопасности.

В мае секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев отметил, что уровень угрозы безопасности России вышел на уровень, грозивший ее существованию. По его мнению, неолиберализм западных стран трансформируется в идеологию фашизма, которая направлена на искоренение русского мира.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022