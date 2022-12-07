В Совфеде заявили, что Россия не будет подыгрывать НАТО

Россия не будет подыгрывать НАТО. Об этом 7 декабря «Известиям» заявил сенатор Сергей Цеков.

Таким образом он прокомментировал слова генсека НАТО Йенса Столтенберга, сказанные им в интервью Financial Times, о том, что завершение конфликта на Украине не приведет автоматически к нормализации отношений альянса и Москвы.

«Столтенберг говорит очевидные вещи. Даже ребенку понятно, что у нас отношения будут не такие, какие были. Во всяком случае НАТО никто теперь подыгрывать не будет и заигрывать с НАТО не будет никто. Будем говорить на равных с ними. И не только мы, но и другие страны, потому что их гегемония закончена», — сказал Цеков.

3 декабря французский лидер Эммануэль Макрон подчеркнул, что будущая архитектура безопасности в Европе обязана будет включать гарантии для России. По его мнению, странам Запада после окончания конфликта на Украине придется обсудить вопрос того, как удовлетворить потребность каждой из сторон в безопасности.

17 декабря 2021 года МИД РФ опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Документ предусматривал, в частности, нерасширение НАТО на восток, отвод вооружений альянса на позиции 1997 года, а также неразмещение ударных вооружений у российских рубежей. В январе прошли три этапа переговоров между РФ и США с НАТО.

Позже, 3 марта 2022-го, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что страны Запада отказали России в гарантиях безопасности.

В мае секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев отметил, что уровень угрозы безопасности России вышел на уровень, грозивший ее существованию. По его мнению, неолиберализм западных стран трансформируется в идеологию фашизма, которая направлена на искоренение русского мира.