Резкое ухудшение погоды спрогнозировали в Иркутской области

Синоптики предупредили жителей Иркутской области об усилении ветра. Также в регионе ожидаются метели.

Согласно прогнозам, 8 декабря скорость ветра будет достигать 15–20 м/с. Также в регионе пройдет снег, ожидаются метели. На дорогах образуется снежный накат, пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на региональное управление МЧС.

О неблагоприятном прогнозе оповещены главы муниципальных образований, руководители всех видов пожарной охраны и спасательных подразделений. Ответственным лицам переданы рекомендации на случай ухудшения обстановки.

Водителям рекомендовано учитывать дорожную обстановку, не превышать скорость и быть осторожными на перекрестках и пешеходных переходах.

Ранее предупреждение о сильном снеге выпустило МЧС в Карелии. Интенсивные осадки ожидаются до конца дня 8 декабря.