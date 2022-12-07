Уголовное дело возбудили после ухода ребенка из детсада в Красноярске

Шестилетний ребенок самовольно покинул дошкольную группу во время прогулки в Красноярске. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Инцидент произошел 6 декабря в учреждении «Прогимназия № 131» на улице Красномосковской. Мальчик, который посещал дошкольную группу, вышел с другими детьми и воспитателем на прогулку на территории учебного заведения. Оставшись без внимания сотрудников, ребенок пролез под забором и направился в сторону своего дома. Об этом сообщает ИА KrasnoyarskMedia.

Воспитателям не удалось самостоятельно найти мальчика. Спустя пару часов ребенка на первом этаже дома по улице Железнодорожников заметила женщина, она привела мальчика в следственный отдел.

Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей»).