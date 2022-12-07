Путин допустил создание общего органа или госкомиссии по фиксации преступлений Киева

Президент России Владимир Путин допустил создание в стране общего органа или госкомиссии по фиксации преступлений Киева. Об этом глава государства заявил на встрече с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека в среду, 7 декабря.

«Что касается уголовных расследований, да, конечно, вы правы, мы же все понимаем реалии происходящих событий. Проводить расследования, фиксировать эти удары, особенно по гражданским и жилым кварталам — это важно. Может быть вы правы, может быть создать такой общий орган или госкомиссию, которая будет этим заниматься. Давайте подумаем, я попрошу Генеральную прокуратору и Следственный комитет подумать на эту тему», — заявил президент.

Путин призвал обдумать возможность призвать к этой работе ветеранов правоохранительных органов, которые помогли бы в качестве наставников или тех, кто обобщает имеющиеся материалы.

Ранее в этот день глава государства сообщил, что обсудил накануне по телефону с врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денисом Пушилиным обстрелы жилых кварталов Донецка со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). По словам Путина, удары наносятся прямо по жилым кварталам, при этом «все молчат, как будто ничего не происходит».

Ранее в среду ВСУ нанесли по Донецку удар из реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град», выпустив шесть снарядов по Киевскому и Куйбышевскому районам города.

Накануне Пушилин рассказал, что за минувшие сутки украинские артиллеристы выпустили по республике более 130 боеприпасов различного калибра, в результате чего погибли четыре мирных жителя, а еще 19 получили ранения.

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

Киев с 2014 года проводит военную операцию против жителей региона, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине.

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