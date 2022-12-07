Мужчина погиб при пожаре в частном доме в Приангарье

Мужчина погиб в результате пожара в частном доме в поселке Чунский в Иркутской области. Причиной возгорания мог стать аварийный режим работы электросети.

Пожар произошел на улице Песчаной. К моменту прибытия пожарных подразделений одноэтажный дом был охвачен огнем. Соседи сообщили, что внутри может находиться человек. Тело погибшего мужчины 1966 года рождения обнаружили внутри дома на полу во время тушения. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

В результате пожара в доме повреждены стены и кровля.

Специалисты советуют жителям Приангарья проверить состояние электропроводки в домах. Замена неисправной или ветхой проводки поможет сократить риск пожаров.

Ранее в этот день сообщалось о возбуждении уголовного дела по факту пожара в Ростовской области, в результате которого при пожаре погибли двухлетний мальчик и пятилетняя девочка. Огонь охватил весь жилой дом, до приезда пожарных крыша обрушилась.