Государственный Эрмитаж празднует свой день рождения. Датой основания экспозиции является 7 декабря 1764 года. Именно тогда Екатерина II приобрела коллекцию живописи у купца Гоцковского. Сегодня Эрмитаж — один из крупнейших музеев мира. В экспозициях собрано более 3 млн экспонатов. Традиционно 7 декабря все желающие могут посетить музей бесплатно, передает телеканал «Известия». Традиционно у входа в комплекс выросли очереди желающих. Многие приходят сюда уже далеко не первый раз.

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