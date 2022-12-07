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Путин указал на готовность России защищать себя всеми возможными средствами

Путин: Россия ориентируется на мирные средства, но готова защищать себя всеми способами
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Фото: ТАСС/Метцель Михаил
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Россия продолжит борьбу за свои национальные интересы, ориентируясь в первую очередь на мирные механизмы, но, если это не поможет — будет защищаться всеми имеющимися средствами. Об этом заявил 7 декабря президент РФ Владимир Путин на встрече с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

«С нашей стороны может быть только один ответ: последовательная борьба за свои национальные интересы. Мы так и будем делать. Пусть никто ни на что другое не рассчитывает. Да, мы будем это делать разными способами и средствами. Прежде всего, конечно, будем ориентироваться на мирные средства. Но если ничего другого не остается, будем защищать себя всеми имеющимися в нашем распоряжении средствами», — подчеркнул он.

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30 сентября Путин в Кремле на церемонии подписания соглашений о принятии в состав РФ территорий Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей заявил, что Россия будет защищать свою землю всеми имеющимися силами и средствами, сделает всё, чтобы обеспечить безопасную жизнь людей. Президент добавил, что в этом великая освободительная миссия российского народа.

До этого, в период с 23 по 27 сентября, жители этих территорий проголосовали на референдумах за присоединения к РФ.

Ранее, в ходе своего обращения к гражданам России 21 сентября, Путин также заявлял, что Россия намерена использовать все имеющиеся средства для защиты своей территории.

Кроме того глава государства заявил, что на каждом россиянине лежит ответственность за укрепление и защиту страны.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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