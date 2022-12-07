Три женщины погибли при пожарах в Краснодарском крае

Три женщины погибли в результате пожаров в Краснодарском крае за сутки. Сотрудники следственного управления просят граждан проверить исправность отопительных приборов и состояние дымоходов.

Первый пожар был зарегистрирован в Армавире. Дом загорелся в проезде Пограничном, пожарных вызвали соседи. В результате возгорания погибли 63-летняя женщина и ее гостья, личность которой устанавливается. Об этом сообщает ИА KrasnodarMedia. По предварительным данным, причиной пожара могло стать короткое замыкание отопительного прибора с истекшим сроком эксплуатации.

Еще одно возгорание зарегистрировано в станице Хоперской, где на улице Ленинской воспламенился частный дом. Погибла 85-летняя женщина.

В Забайкальском крае Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели двух детей при пожаре в частном доме. Четырехлетний мальчик и полуторагодовалая девочка находились дома без присмотра взрослых.