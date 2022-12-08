Опытные образцы

Заочный спор между руководителями РПЛ и РФС о месте судей в медийной повестке и целесообразности их послематчевых публичных объяснений своих решений ожидаемо привлек внимание футбольной общественности даже на фоне проходящего сейчас в Катаре чемпионата мира и разбирательств вокруг массовой драки между футболистами «Зенита» и «Спартака». Впрочем, последнее как раз актуализировало вопрос оправданности решений арбитров, поскольку мы до сих пор не знаем позицию рефери того кубкового матча Владимира Москалева, которому пришлось останавливать потасовку по окончании основного времени встречи в Санкт-Петербурге и раздать по три красные карточки на каждую из команд.

Объяснения воронежского судьи мы коротко знаем только со слов председателя КДК РФС на пресс-конференции после заседания этого органа, где всем удаленным футболистам раздали по шесть матчей дисквалификации. Но подробностей Москалев до сих пор никому не рассказал, хотя у многих экспертов и участников мероприятия к нему есть немало вопросов. Кто-то даже считает его виноватым в том, что драка в принципе произошла.

А сейчас мы столкнулись с противоречащими друг другу заявлениями президента РПЛ Александра Алаева и генерального секретаря РФС Максима Митрофанова. Первый 25 ноября сообщил, что намерен вынести на рассмотрение исполкома РФС предложение, чтобы судьи после матчей давали комментарии, так же как это делают футболисты. Ранее по умолчанию считалось, что это им запрещено, поскольку такого не предполагает судейская конвенция УЕФА, с оглядкой на которую составляются и утверждаются все документы РФС, регламентирующие работу арбитров.

По словам Алаева, он начал выяснять и не нашел пункта, запрещающего судьям говорить. В ФИФА и УЕФА тоже таких запретов нет. Должен отметить, что я тоже сознательно потратил немало времени на поиск каких-либо норм регламентов, официально затыкающих рот людям со свистками, и ничего не нашел.

«Мне неизвестно о такой практике в других топ-чемпионатах, — ответил 4 декабря Митрофанов Алаеву в интервью Sport24. — Мое личное мнение — судья не шоумен. Ожидать от судьи каких-то комментариев и подробных разъяснений сразу после окончания матча я бы не стал. Иначе мы получим сухие комментарии в духе: «Матч был сложный, я старался. Надо посмотреть, что скажет ЭСК, посмотреть повторы…» И вы на второй раз уже к нему не подойдете. В любом случае РПЛ не место для опытов, это премиальный продукт, а для экспериментов у нас есть большое количество турниров в межсезонье».

Будучи работником медиа, трудно абстрагироваться от своих интересов. Глупо делать вид, что нам и другим СМИ невыгодно превращение судей в шоуменов. Но даже если попытаться рассуждать отстраненно, то странно, когда один из руководителей российского футбола ссылается на практику других топ-чемпионатов.

Во-первых, после того как нас отовсюду выкинули из международных соревнований, странно теперь безоговорочно оглядываться на мнение тех, кто это сделал. Да и самонадеянно сравнивать себя с топ-чемпионатами. Те чемпионаты на то и топы, что внимание к ним широкой публики есть и без шоуменства судей. У нас до этого далеко, так что неплохо бы сделать шоуменами и арбитров, и футболистов, многие из которых до сих пор не очень общительны со СМИ. Часто не по своей воле, а из-за контрактных ограничений со стороны клубов, которые регулируются в том числе вверенной Митрофанову организацией.

Ну и удивителен тезис Максима Львовича о том, что РПЛ — не место для опытов. Стоит напомнить, как сам Митрофанов в бытность генеральным директором «Зенита» в 2010 году был среди тех, кто поддержал переход премьер-лиги на систему «осень-весна», последствия чего до сих пор приходится разгребать. И даже начальник Митрофанова Александр Дюков, приходя на пост президента РФС в феврале 2019 года, не исключал возвращения на «весну-осень».

Не говоря уже о том, что в период работы Дюкова и Митрофанова в РФС организация не побоялась пойти на такие опыты, как переформатирование Кубка России под систему с групповым этапом, делением плей-офф на «Путь РПЛ» и «Путь регионов», а также на участие в этом турнире команд из Медиалиги.

Но, к сожалению, большинство наших футбольных руководителей проявляют нечеловеческую идеологическую гибкость, чередуя консерватизм и реформаторство в зависимости от того, когда что из этого выгодно лично им. Стоит отметить, что открытость судей — не такое уж ноу-хау. В 2010 году один из топовых на тот момент арбитров России Юрий Баскаков совершенно спокойно общался со мной по горячим следам дерби ЦСКА – «Локомотив», подвергаясь почти всю игру нападкам с бровки со стороны тогдашнего главного тренера железнодорожников Юрия Семина.

Хуже от этого не стало никому. Потом судейским начальником стал Роберто Розетти, который постепенно отучил арбитров от публичности. И продолжается эта история уже больше 10 лет. Причем в одностороннем формате. Наших арбитров публично критикуют, иногда с уничижительной и оскорбительной интонацией, половина тренерского корпуса, часть клубных руководителей, а еще недавно их мог публично оскорбить собственный начальник в лице бывшего председателя Судейского комитета РФС Ашота Хачатурянца.

Если быть последовательными, то при таком раскладе судьям надо не только разрешить публично объяснять свои решения, в том числе ошибочные, но и публично оценивать работу тренеров, менеджеров и футболистов. Тогда и негатив из-за постоянных скандалов мог бы снизиться, и интерес к РПЛ повыситься. А пока ни шоу нормального, ни единых подходов в области прав судей и остальных субъектов футбола на публичную защиту своей профессионально репутации.

Автор — спортивный обозреватель «Известий»

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