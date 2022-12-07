Международные резервы России за неделю выросли более чем на $20 млрд

Международные резервы России составили $567,3 млрд по состоянию на 1 декабря. Об этом пресс-служба Центробанка сообщила в среду, 7 декабря.

Резервы увеличились более чем на $20 млрд по сравнению с данными на 1 ноября, передает RT.

Ранее, 30 ноября, в Европейском союзе (ЕС) признали, что не могут конфисковать замороженные активы Центробанка России (ЦБ) из-за действия международного принципа государственного иммунитета.

Теперь вместо конфискации активов ЦБ Еврокомиссия (ЕК) предложила учредить фонд для управления ликвидными активами, а прибыль использовать для выплат Украине.

Днем ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предупредила об ответных мерах в случае конфискации активов РФ в ЕС. Дипломат уточнила, что пока не может точно сказать, какими конкретно будут данные меры — зеркальными, симметричными или асимметричными, поскольку это будет зависеть от принятых мер в отношении России со стороны ЕК.

Ранее, 18 ноября, газета Politico сообщила, что Евросоюз заморозил российские активы на сумму €68 млрд. Согласно внутреннему документу ЕК, большая часть из них находится в Бельгии — €50 млрд.

14 ноября Генеральная Ассамблея (ГА) ООН приняла проект резолюции о репарациях Украине со стороны РФ. Проект резолюции предусматривает формирование «международного реестра», в который будет вноситься информация об ущербе, потерях или вреде Украине со стороны России.

3 ноября агентство Bloomberg сообщило, что ЕС изучает возможность использования активов ЦБ РФ для восстановления Украины. Речь идет о части из около $300 млрд резервов Центробанка, замороженных ЕС, США и их союзниками после начала спецоперации РФ по защите Донбасса. Уточнялось, что обсуждение инициативы проводится по предложению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.

За день до этого в МИД РФ заявили, что Россия прорабатывает ответные меры на заморозку своих активов на Западе, передает НСН. Там указали, что какое-либо использование средств российского государства без нашего согласия будет охарактеризовано как бесцеремонное воровство, вызовет адекватную ответную реакцию, а также серьезнейшим образом скажется на устойчивости мировой финансовой системы.

Международные резервы России состоят из золота, наличной и безналичной иностранной валюты. Всего на конец 2021 года объем резервов составил $612,9 млрд: $481,4 млрд — валютные активы и $131,5 млрд — золото. При этом ЦБ по итогам прошлого года нарастил запасы наличной валюты на 8,1%, до $38 млрд.