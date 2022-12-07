Реклама
Прямой эфир
Мир
Зеленский стал человеком года по версии журнала Time
Экономика
Международные резервы России за неделю выросли более чем на $20 млрд
Мир
Армения получила предложение Азербайджана о проекте мирного соглашения
Политика
Путин отметил «циничную ангажированность» СПЧ ООН
Мир
Фигуранты дела о подготовке госпереворота в ФРГ планировали создать свою армию
Общество
Путин сообщил о концепции по защите прав человека в цифровом пространстве
Происшествия
Движение затруднено на Дмитровском шоссе в Москве из-за прорыва коммуникаций
Мир
США одобрили продажу Польше танков Abrams и оборудования на $3,75 млрд
Происшествия
Взрыв газа произошел в торговом центре в Назрани
Мир
Меркель назвала Минские соглашения попыткой дать Киеву время стать сильнее
Политика
В Госдуме допустили помощь Индии в урегулировании украинского конфликта
Мир
Глава ЕК призвала создать Фонд европейского суверенитета для поддержки экономики

Международные резервы России за неделю выросли более чем на $20 млрд

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Международные резервы России составили $567,3 млрд по состоянию на 1 декабря. Об этом пресс-служба Центробанка сообщила в среду, 7 декабря.

Дефолт, еще дефолт: какие страны могут обанкротиться в ближайшие годы
Кризис на рынке суверенного долга продолжает обостряться

Резервы увеличились более чем на $20 млрд по сравнению с данными на 1 ноября, передает RT.

Ранее, 30 ноября, в Европейском союзе (ЕС) признали, что не могут конфисковать замороженные активы Центробанка России (ЦБ) из-за действия международного принципа государственного иммунитета.

Теперь вместо конфискации активов ЦБ Еврокомиссия (ЕК) предложила учредить фонд для управления ликвидными активами, а прибыль использовать для выплат Украине.

Днем ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предупредила об ответных мерах в случае конфискации активов РФ в ЕС. Дипломат уточнила, что пока не может точно сказать, какими конкретно будут данные меры — зеркальными, симметричными или асимметричными, поскольку это будет зависеть от принятых мер в отношении России со стороны ЕК.

Ранее, 18 ноября, газета Politico сообщила, что Евросоюз заморозил российские активы на сумму €68 млрд. Согласно внутреннему документу ЕК, большая часть из них находится в Бельгии — €50 млрд.

14 ноября Генеральная Ассамблея (ГА) ООН приняла проект резолюции о репарациях Украине со стороны РФ. Проект резолюции предусматривает формирование «международного реестра», в который будет вноситься информация об ущербе, потерях или вреде Украине со стороны России.

3 ноября агентство Bloomberg сообщило, что ЕС изучает возможность использования активов ЦБ РФ для восстановления Украины. Речь идет о части из около $300 млрд резервов Центробанка, замороженных ЕС, США и их союзниками после начала спецоперации РФ по защите Донбасса. Уточнялось, что обсуждение инициативы проводится по предложению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.

За день до этого в МИД РФ заявили, что Россия прорабатывает ответные меры на заморозку своих активов на Западе, передает НСН. Там указали, что какое-либо использование средств российского государства без нашего согласия будет охарактеризовано как бесцеремонное воровство, вызовет адекватную ответную реакцию, а также серьезнейшим образом скажется на устойчивости мировой финансовой системы.

Международные резервы России состоят из золота, наличной и безналичной иностранной валюты. Всего на конец 2021 года объем резервов составил $612,9 млрд: $481,4 млрд — валютные активы и $131,5 млрд — золото. При этом ЦБ по итогам прошлого года нарастил запасы наличной валюты на 8,1%, до $38 млрд.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022