Рекламный рынок в РФ в 2023 году вырастет на 10%

Российский рекламный рынок в 2023 году вырастет на 10% за счет активного продвижения отечественных брендов. По мнению экспертов, росту рынка способствует выход на него свыше 700 новых отечественных компаний, передает телеканал «Известия». При этом в части рекламных бюджетов полноценного импортозамещения стоит ожидать не раньше 2024–2025 годов. Однако после ухода зарубежных брендов рекламный рынок освободился и многие производители пробуют его занять.

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