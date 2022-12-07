До -54 градусов похолодало в Магаданской области

Температура воздуха опустилась до -54 градусов на территории Магаданской области. Местных жителей просят отказаться от дальних поездок и меньше находиться на улице.

Наиболее низкая температура наблюдалась в Ягоднинском, Среднеканском, Тенькинском и Сусуманском районах. В Сусумане отменили занятия школьников с 1-го по 9-ый классы, в поселке Сеймчан отменили занятия всех школьников. Об этом пишет ИА MagadanMedia.

До конца суток 8 декабря экстренное предупреждение будет действовать в Среднеканском городском округе. Существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций из-за отложения изморози и повреждения объектов жизнеобеспечения.

В связи с морозами водителей просят отказаться от дальних поездок. Если поездка неизбежна, следует проверить техническое состояние автомобиля, взять дополнительный запас топлива, теплые вещи и еду.