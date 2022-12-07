Запад использовал Минские соглашения, чтобы оттянуть начало конфликта на Украине и подготовить ее к боевым действиям. Об этом заявил офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер в статье для Consortium News.

Риттер указал, что Киев согласился на Минские соглашения, осознавая, что они не будут соблюдаться. Позже это, по словам офицера, подтвердил и экс-президент Украины Петр Порошенко.

По мнению Риттера, западные страны хотели обмануть Москву, убедив, что ситуацию в Донбассе можно урегулировать дипломатическим путем.

Параллельно США и их союзники готовили украинскую армию к противостоянию России, отметил бывший морпех.

Он полагает, что на Западе изначально видели решение кризиса только военным путем и не пытались уклониться от вооруженного конфликта.

В конце ноября бывший председатель Социал-демократической партии Германии Оскар Лафонтен также указывал, что США начали активно подпитывать конфликт на Украине после государственного переворота 2014 года.

В октябре президент Российской Федерации Владимир Путин заявлял, что не Россия, а именно Запад довел до сегодняшней ситуации и событий на Украине. По его словам, при поддержке своих западных кураторов представители киевского режима публично отказались от выполнения Минских соглашений.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля. Решение о ее проведении было принято по причине обострения обстановки в ЛНР и ДНР на фоне обстрелов со стороны украинских боевиков.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».