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Движение затруднено на Дмитровском шоссе в Москве из-за прорыва коммуникаций

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Фото: Дептранс Москвы
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На Дмитровском шоссе произошел прорыв коммуникаций, из-за чего движение транспорта затруднено. Об этом пресс-служба Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы сообщает в среду, 7 декабря.

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«На Дмитровском шоссе в сторону области в районе д. 165 затруднено движение. По предварительным данным, произошел прорыв подземных коммуникаций», — говорится в сообщении.

Водителям рекомендовали объезжать этот участок, сказано на сайте kp.ru.

Ранее в этот день в ходе строительных работ в районе вл. 124 по Дмитровскому шоссе была повреждена магистраль водоснабжения. По данным столичного комплекса городского хозяйства, разлитие воды на проезжую часть локализовано, на месте работают городские службы, передает агентство городских новостей «Москва». Инцидент не повлиял на водоснабжение потребителей.

Ранее, 2 декабря, первый заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев сообщил «Известиям», что в России хотят ужесточить требования к расселению аварийного жилья.

В частности, в нижнюю палату парламента до конца текущего года планируют внести законопроект, предполагающий запрет на неодновременное расселение аварийных домов и устанавливающий обязательные сроки для этого, передает НСН.

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