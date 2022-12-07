Взрыв газа произошел в торговом центре в Назрани, пострадали четыре человека. Об этом в среду, 7 декабря, сообщили в ГУ МЧС по Ингушетии.

Инцидент произошел по улице Муталиева в торговом доме «Таргим». Сообщение о происшествии поступило в ведомство в 5.03 мск

«По прибытии на место происшествия обнаружено, что произошел хлопок газовоздушной смеси с последующим возгоранием и частичным разрушением здания. Предварительно пострадало четыре человека», — говорится в сообщении.

Пострадавшие были доставлены в Ингушскую республиканскую клиническую больницу.

Как отметили в ведомстве, площадь пожара предварительно составляет 200 кв. м. На место происшествия выехали силы МЧС.

Ранее в среду завершились поисковые и аварийные работы на месте частичного обрушения дома в Нижневартовске из-за взрыва газа. В результате трагедии восемь человек погибли, среди них — четверо детей. Инцидент произошел 4 декабря в пятиэтажном жилом доме по улице Мира. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности».

По информации Следственного управления СК РФ по Ханты-Мансийскому автономному округу (ХМАО), основной версией считается аварийная разгерметизация бытового газового баллона. Взрыв, как утверждает следствие, произошел при монтаже газовой горелки к баллону.