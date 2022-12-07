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Эксперт рассказал о возможности следить за людьми при помощи телевизора

Эксперт Багов: даже когда он выключен, телевизор может стать целью атаки злоумышленников, для того чтобы подглядывать и подслушивать
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Фото: freepik.com/@freepik
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Злоумышленники могут подглядывать и подслушивать, используя современные системы Smart TV, обладающие камерами и микрофонами. Об этом 7 декабря специалист департамента анализа защищенности компании Digital Security Александр Багов рассказал в беседе с «Газетой.Ru».

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«Укомплектованный камерой и микрофоном, позволяющими подглядывать за пользователями и подслушивать, даже когда он выключен, телевизор может стать целью атаки злоумышленников. Существует мнение, что многочисленные уязвимости в ПО популярных моделей иностранных производителей Smart TV, равно как и разнообразные сервисные интерфейсы для диагностики и дебага, активно используются по всему миру для шпионажа», — рассказал он.

Багов подчеркнул, что, проникнув в телевизор, хакеры могут получить доступ к остальным устройствам в рамках этой сети, таким как телефоны и компьютеры.

«В первую очередь следует четко понимать, что любой Smart TV по сути является обычным телевизором, у которого есть доступ в интернет. Он может быть использован злоумышленниками в качестве плацдарма для получения первоначального доступа во внутреннюю сеть, к которой он подключен», — пояснил специалист.

Эксперт отметил, что для профилактики проникновения злоумышленников в вашу домашнюю сеть необходимо регулярно обновлять программное обеспечение вашего телевизора и использовать изоляцию непроверенных IoT-девайсов на сетевом уровне. Багов отметил, что современные роутеры позволяют создавать несколько Wi-Fi-точек доступа, позволяя подключать проверенные и непроверенные устройства к разным точкам.

Ранее, 6 декабря, начальник отдела аудита информационной безопасности компании T.Hunter Владимир Макаров рассказал в беседе с «Известиями» о том, как работает новый компьютерный вирус TgRAT, управляемый через мессенджер Telegram. По его словам, сам вирус TgRAT новый, однако эта технология начала использоваться еще два-три года назад.

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