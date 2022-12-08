Возврат в будущее

Большой исход IТ-специалистов из России, стартовавший весной 2022 года, вызвал серьезную озабоченность государства и отрасли. Сегодня наступил момент, когда необходимо запускать комплекс мер по стимулированию возврата хотя бы части из них.

На вопрос: «Что может стать самым эффективным шагом для обеспечения возврата IТ-профессионалов в Россию?» однозначного ответа не существует. Как нет и единого действия, позволяющего решить проблему острого дефицита IТ-кадров. Здесь нужен комплекс мероприятий, причем некоторые из напрашивающихся шагов сделать достаточно сложно.

Дело в том, что общая проблема дефицита IТ-специалистов возникла не в этом году. События февраля лишь резко ее обострили и перевели в новый формат — массовой релокации наиболее компетентных специалистов из России.

Дефицит же зрел давно и вызван в первую очередь общим падением качества образования. Численность качественных выпускников с точки зрения математических способностей и логических навыков мышления постоянно падает. И далее лучшие из них, встав на ноги в IТ, с легкостью принимают решение о переезде. Прежде всего, из-за неизбежного разрыва между поколениями в приоритетах и ориентирах. Возрастные группы 20+, 30+,40+ и 50+ придерживаются часто принципиально разных жизненных принципов, ценностей и идей.

Так, ребята в возрастном диапазоне 20–35 лет часто формировались, ориентируясь на ценности западного мира, впитывали его культуру и уверены, что «тот» мир лучше. Поэтому для них естественно стремление стремиться «туда», они хотят жить и делать бизнес по «тем» правилам. Объемов же возрастной группы 40+ объективно не хватает для заполнения образовавшихся лакун.

Сложившаяся ситуация ставит две основные задачи: качественно увеличить появление значительно большего количества подготовленных специалистов (стратегическая задача) и вернуть уехавших (тактическая).

Первая задача требует активного вовлечения в решение специалистов Минобразования, Минцифры и Минпромторга. Нужна правительственная программа, с помощью которой рынок получит большой объем инженерных кадров. Потому что хороший инженер всегда сможет стать IТ-специалистом, да и в целом инженеры нам тоже необходимы. А вот экономисты и бухгалтеры в связи с развитием технологий будут требоваться в меньшем количестве.

Вопрос возвращения уехавших на Родину нужно решать старым методом сбалансированных доз «кнута» и «пряника».

«Кнут» в данном случае — это повышенные ставки НДФЛ (сейчас это 30% для нерезидентов) для специалистов, которые уехали, но продолжают работать на российские компании. Таких IТ-профессионалов довольно много. Им можно организационно закрыть «лазейки», которые они организуют с помощью форматов ИП и самозанятости.

Логика проста. Люди продолжают зарабатывают в юрисдикции РФ, но тратят заработанное уже в Армении, Турции, Грузии и т.д. То есть вкладываются в чужие экономики. Здесь не стоит начинать разговоры о жестоком режиме, который хочет обобрать специалистов, — достаточно изучить, как налоговые вопросы в отношении (не)резидентов решаются в ведущих экономиках мира.

Конечно, любое действие в этом направлении будет выглядеть как покушение на свободы, но и допускать потери для своей экономики в сложное время тоже нельзя. И потом, есть же и «пряник». Его оптимальное изготовление — нетривиальная, комплексная задача, завязанная в первую очередь на безопасность, развитие специалистов и бизнеса в РФ.

Необходимо полностью, на все 100%, гарантировать, что IТ-специалисты не попадут под мобилизацию, а бизнесу будет обеспечена безопасность работы и поддержка с выходом на новые рынки. Важно подчеркнуть: «гарантии Минцифры» — некие заявления в СМИ руководителей министерства — полного доверия в IТ-сообществе пока не вызывают. Поэтому любые гарантии, которые должны стать основой программы обратной релокации, нужно закреплять законодательно, сопровождая этот процесс освещением в медиа, пояснениями и комментариями ответственных лиц касательно механизмов реализации на практике.

Далее, важно проработать механизм грантов, субсидий, инвестирования в стартапы, а также помощь в получении заказов.

Механизм грантов работает и сейчас, однако он отпугивает многих потенциальной опасностью последствий провала. Сейчас реализована схема ответственности по принципу «вам дали грант, но проект не взлетел, — рассказывайте, как родился преступный умысел присвоить выделенные государственные средства».

В том числе поэтому многие IТ-специалисты боятся связываться с большими деньгами от государства. Чтобы исключить подобные случаи, нужно давать не гранты, а беспроцентные или длинные кредиты под низкий процент. Их будут брать более охотно и осмысленно, учитывая, что кредит обязательно нужно будет вернуть.

Также следует разработать механизм льгот для бизнеса, инвестирующего в наукоемкие или импортозамещающие стартапы. Даже этих мер при должном качестве реализации будет вполне достаточно для положительных изменений.

В образовании необходимо перестраивать всю программу обучения, приближая ее к советской модели. Очевидно, что эксперимент с поколением ЕГЭ провалился. Выпускники школ и вузов обладают откровенно слабыми знаниями и низкой мотивацией работать.

Но главное — нужно менять схемы работы пропаганды. Работу с воспитанием будущих поколений можно назвать главным приоритетом государственной политики в целом, включая задачи инновационного развития в будущем.

Современные методы освещения ситуации в стране и мире релевантны только для поколения 50+. Так воспитывать патриотизм в более молодых гражданах на фоне аргументов «западного мира» крайне тяжело, перемены здесь также назрели.

Автор — генеральный директор IT-компании CorpSoft24

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