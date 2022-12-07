Реклама
Прямой эфир
Мир
Лавров заявил о желании Запада разгромить Россию на поле боя
Мир
РФ приостановила выплату взносов в ПА Черноморского экономического сотрудничества
Общество
Отца Филиппа Киркорова госпитализировали в Москве
Мир
В МИД Украины заявили о 31 случае угроз украинским дипломатам в разных странах
Мир
Politico назвала введение потолка цен на российскую нефть «энергетической бомбой»
Страна
Жители Камчатки отдали мошенникам почти 22 млн рублей за месяц
Мир
По делу о подготовке переворота в ФРГ задержана экс-депутат АдГ
Армия
Путин присвоил звание адмирала командующему Балтийским флотом Лиине
Авто
В Шотландии создали электровнедорожник Munro Mk 1 для экстремального бездорожья
Мир
Планирующих работать в Латвии украинских беженцев обяжут учить латышский язык
Общество
Защита обжаловала приговор по делу братьев Магомедовых
Общество
Суд в Подмосковье арестовал экс-полицейского за ДТП в нетрезвом состоянии
Сюжет:

Британский наемник рассказал о страхе перед бойцами ВС РФ на Украине

0
Фото: Global Look Press/UK Ministry of Defence
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Проходившие обучение на западной Украине в марте наемники боялись, что будут уничтожены российскими десантниками. Об этом заявил британский наемник Джозеф Макдональд.

Подконтрольная работа: ВС РФ освободили шесть населенных пунктов
Из-за потерь в живой силе боевые возможности ВФУ постепенно падают, объясняют эксперты

«На следующее утро, когда мы уже были в лесу и знали, что в казармы не вернемся и что придется разбить лагерь там, где получится, пошли слухи, что где-то рядом с нами высадился российский десант», — рассказал он в эфире YouTube-канала Lindybeige.

Макдональд отметил, что тревога была ложной, но в тот момент наемники были растеряны и не сообразили, что «вряд ли русские стали бы так поступать рядом с польской границей».

«С другой стороны, тогда казалось, что они побеждают, ведь наступление шло по всем направлениям, так почему бы не уничтожить лишнюю тысячу невооруженных и необученных иностранных бойцов?» — пояснил наемник.

Он признался, что приехавшие повоевать иностранцы сидели и ждали, что российские десантники «придут и перебьют их всех».

«Любой, кто хочет поехать на Украину: не думайте, что все будет так просто. Кто воюет с русскими, того сильно обстреливают. Это ни разу не похоже на компьютерные игры вроде Call of Duty», — предупредил Макдональд.

Ранее в этот день официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что российские военнослужащие поразили пункт дислокации иностранных наемников в Харьковской области.

Накануне журналист Polsat News Матеуш Лаховский заявил о гибели на Украине двух польских наемников. Он назвал имена умерших: Януш Шеремета под псевдоним «Казак» и Кшиштоф.

До этого, 3 декабря, Конашенков отчитался о поражении двух пунктов временной дислокации иностранных наемников в районе Краматорска Донецкой Народной Республики.

1 декабря он также рассказал об ударе по трем пунктам дислокации наемников у Славянска в ДНР. Конашенков уточнил, что поражение объектам нанесено оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией.

24 февраля РФ начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022