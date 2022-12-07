Британский наемник рассказал о страхе перед бойцами ВС РФ на Украине

Проходившие обучение на западной Украине в марте наемники боялись, что будут уничтожены российскими десантниками. Об этом заявил британский наемник Джозеф Макдональд.

«На следующее утро, когда мы уже были в лесу и знали, что в казармы не вернемся и что придется разбить лагерь там, где получится, пошли слухи, что где-то рядом с нами высадился российский десант», — рассказал он в эфире YouTube-канала Lindybeige.

Макдональд отметил, что тревога была ложной, но в тот момент наемники были растеряны и не сообразили, что «вряд ли русские стали бы так поступать рядом с польской границей».

«С другой стороны, тогда казалось, что они побеждают, ведь наступление шло по всем направлениям, так почему бы не уничтожить лишнюю тысячу невооруженных и необученных иностранных бойцов?» — пояснил наемник.

Он признался, что приехавшие повоевать иностранцы сидели и ждали, что российские десантники «придут и перебьют их всех».

«Любой, кто хочет поехать на Украину: не думайте, что все будет так просто. Кто воюет с русскими, того сильно обстреливают. Это ни разу не похоже на компьютерные игры вроде Call of Duty», — предупредил Макдональд.

Ранее в этот день официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что российские военнослужащие поразили пункт дислокации иностранных наемников в Харьковской области.

Накануне журналист Polsat News Матеуш Лаховский заявил о гибели на Украине двух польских наемников. Он назвал имена умерших: Януш Шеремета под псевдоним «Казак» и Кшиштоф.

До этого, 3 декабря, Конашенков отчитался о поражении двух пунктов временной дислокации иностранных наемников в районе Краматорска Донецкой Народной Республики.

1 декабря он также рассказал об ударе по трем пунктам дислокации наемников у Славянска в ДНР. Конашенков уточнил, что поражение объектам нанесено оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией.

24 февраля РФ начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

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