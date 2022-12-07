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Дмитрий Песков: о вмешательстве России в планы совершить госпереворот в ФРГ речи не идет

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Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в среду, 7 декабря, опроверг возможность вмешательства России в планы совершить государственный переворот в Германии.

Он назвал ситуацию внутренней проблемой ФРГ.

«Они сами [в Германии] констатируют, что ни о каком вмешательстве России речи идти не может, поэтому здесь мы узнали об этом из сообщений СМИ, нам нечего сказать об этом», — сказал он журналистам.

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Депутат бундестага и представитель фракции «Альтернатива для Германии» (АдГ) Евгений Шмидт в беседе с «Известиями» высказал мнение, что ситуация с планируемым госпереворотом в Германии придумана для того, чтобы отвлечь население от насущных проблем.

Ранее в этот день стало известно, что полиция Германии проводит одну из крупнейших для страны операций против предполагаемых правых экстремистов, которые планировали штурм бундестага с целью государственного переворота. Уточнялось, что 3 тыс. полицейских с раннего утра обыскивают более 130 домов и квартир по всей стране.

В причастности к подготовке к госперевороту подозревают 52 человека. 25 человек, которые, как утверждается, были членами террористической организации правого толка либо поддерживали ее, уже арестованы.

Отмечалось, что среди задержанных есть гражданка РФ Виталия Б. Представитель российского посольства в Берлине подчеркнул, что дипмиссия не получала уведомлений о задержании гражданки РФ.

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