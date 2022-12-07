Аналитик объяснил ослабление рубля

Рубль слабеет на фоне ожиданий сокращения валютных поступлений от продажи нефти в связи с введением потолка цен на российскую нефть в $60, рассказал «Известиям» 7 декабря аналитик УК «Альфа-Капитал» Александр Джиоев.

«Тем не менее фактически эти ограничения начнут действовать лишь с января 2023 года, так как они подразумевают 45-дневный переходный период, то есть до конца года все покупатели российской нефти должны получить ее беспрепятственно», — уточнил он.

Согласно прогнозу эксперта, в декабре российская валюта будет торговаться в диапазоне 60–65 рублей за $1.

Ранее, 5 декабря, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер предположил, что в последнем месяце этого года $1 может достигнуть уровня в 65 рублей, €1 — 68 рублей, юань — 9,5 рубля.

28 мая американский телеканал CBS сообщил, что рубль — самая устойчивая и эффективная валюта в мире в 2022 году.