Apple отложила срок выпуска беспилотного электромобиля на год

Apple отложила срок выпуска беспилотного электромобиля до 2026 года. Кроме того, американская компания умерила свои амбиции относительно степени его самоуправляемости, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники. По данным издания, Apple решила создать менее автономную машину, передает телеканал «Известия». По замыслу, электрокар будет оснащен рулевым колесом и педалями при возможности полностью беспилотного управления на автомагистралях. По данным источника, водитель во время движения сможет заниматься своими делами, например смотреть фильм. Однако компьютер будет уведомлять его о переходе на ручное управление при приближении к городским улицам или при ухудшении погодных условий.

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