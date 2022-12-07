Первый случай гриппа зарегистрировали в ЕАО

Уровень заболеваемости острыми респираторными инфекциями (ОРВИ) в Еврейской автономной области превысил эпидпорог на 8,8%. В регионе зарегистрирован первый случай гриппа.

За минувшую неделю с признаками ОРВИ к медикам обратились 1096 человек. Заболеваемость выросла на 25,2%. Эпидпорог превышен за счет взрослого населения, при этом 71,7% заболеваемости ОРВИ приходится на детей до 14 лет. Об этом сообщает ИА EAOMedia. Почти половина заболевших проживает в Биробиджане.

В Роспотребнадзоре уточнили, что гриппом типа В заболел один грудной ребенок. Жителям ЕАО напоминают, что хорошим способом защиты от заболевания является вакцинация.

Ранее о росте заболеваемости свиным гриппом сообщил Роспотребнадзор Челябинской области. За месяц зарегистрировано 20 случаев болезни.