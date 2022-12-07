Китайская BYD анонсировала появление завода в Европе

Компания BYD намерена построить завод в Европе для выпуска электрокаров своего производства. Запуск площадки позволит исключить поставку машин BYD для европейского рынка из Китая по морю, сообщил 7 декабря портал Autonews.

Необходимость в новых мощностях вызвана тем, что BYD расширил сеть дилерских центров в Европе. Сейчас машины марки можно найти на рынках Норвегии, Германии, Швеции, Нидерландов и ряда других европейских стран. По словам вице-президента BYD, к концу 2022 года бренд появится на рынках Франции и Великобритании.

Помимо Европы BYD активно предлагает электрокары на рынках Азии, включая Японию, Таиланд, Индию и Малайзию.

Компания BYD летом 2022 года стала мировым лидером по производству электрокаров, обогнав в продажах даже Tesla. В октябре текущего года чистая прибыль бренда выросла на 350%.

5 декабря китайская BYD Auto подтвердила планы продаж на рынке Японии своих легковых электрических автомобилей. Первой моделью станет кроссовер на электротяге BYD Atto 3. В спецификации для Японии BYD Atto 3 будет иметь правое расположение руля и органов управления, адаптированные фары и некоторые другие особенности. Переднеприводная машина оснащена электромотором мощностью 204 л.с. с крутящим моментом 310 Нм. Двигатель питает литий-ионная батарея емкостью 58,56 кВт/ч. На одном заряде машина проедет до 485 км. Японцам будут предлагать BYD Atto 3 по цене от 4,4 млн иен (примерно 2 021 000 рублей). Старт продаж машины назначен на 31 января 2023 года. Компания рассчитывает к концу 2025 года сформировать в Японии сеть из 100 дилерских центров.