Суд продлил арест трем обвиняемым по делу о взрыве на Крымском мосту

Басманный суд Москвы продлил до 8 марта арест троим обвиняемым по делу о взрыве на Крымском мосту. Об этом сообщили 7 декабря в суде.

«Суд постановил ходатайство следственных органов удовлетворить, продлить меру пресечения Александру Былину, Дмитрию Тяжелых, Олегу Антипову до 8 марта 2023 года», — огласила решение судья.

При этом следователь в зале суда заявил, что организаторы взрыва еще не установлены.

«По делу необходимо завершить производство 30 судебных экспертиз, получить ответы на запросы об оказании правовой помощи из компетентных органов Армении, Грузии, Болгарии, Китая, а также продолжить проведение процессуальных действий, направленных на установление организаторов и не установленных в настоящее время исполнителей преступления», — отметил следователь.

Басманный суд арестовал Антипова, Былина и Тяжелых в середине октября. Им предъявлено обвинение в совершении теракта группой лиц, статья УК РФ подразумевает наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет. В тех же числах суд Симферополя сообщал, что пять подозреваемых в причастности к теракту арестованы на два месяца до 8 декабря.

12 октября ФСБ сообщила о задержании восьми граждан России, Украины и Армении по делу о теракте. Организатором взрыва в ведомстве назвали ГУ разведки минобороны Украины во главе с руководителем Кириллом Будановым.

Часть Крымского моста была повреждена в результате взрыва, произошедшего 8 октября. Со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузовика International ProStar. Взрывное устройство спрятали в рулоны со строительной полиэтиленовой пленкой на 22 палетах общим весом 22 770 кг.

В результате диверсии загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава. Это привело к частичному обрушению двух автомобильных пролетов. При пожаре и взрыве погибли четыре человека.

Комментируя ЧП, президент РФ Владимир Путин указал, что теракт был направлен в отношении критически важной гражданской инфраструктуры России. Работы по восстановлению железнодорожной части Крымского моста должны быть завершены до 1 декабря 2023 года.