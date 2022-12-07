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Глава ЕК призвала создать Фонд европейского суверенитета для поддержки экономики

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Фото: Global Look Press/IMAGO/Dwi Anoraganingrum
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Необходимо создать Фонд европейского суверенитета для поддержки экономики Евросоюза (ЕС) в ответ на акт о снижении инфляции, принятый Соединенными Штатами. Об этом глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила в ходе выступления в университете в Милане в среду, 7 декабря.

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По ее словам, принятый в США документ может привести к дополнительным преимуществам для американского бизнеса, передает RT.

Также она призвала активизировать протекционистскую политику ЕС. Глава ЕК отметила, что считает важным передать Еврокомиссии ключевые решения по защите европейского бизнеса, которые в настоящее время находятся в компетенции национальных правительств стран Евросоюза.

4 декабря Урсула фон дер Ляйен предупредила об угрозе начала новой торговой войны Евросоюза с США, сообщается на сайте kp.ru.

В тот же день председатель комитета по торговле в Европарламенте Бернд Ланге призвал подать жалобу на США во Всемирную торговую организацию из-за закона о снижении инфляции (IRA). Ланге добавил, что Евросоюзу, в свою очередь, необходимо усилить поддержку своей промышленности, а также проверить, возможно ли снизить цены на электроэнергию для нее. Он подчеркнул, что сейчас они в 10 раз выше, чем в США.

Другой евродепутат Маркус Фербер также призвал к жесткому курсу в отношении США из-за принятия IRA. По его мнению, если Вашингтон не пойдет на уступки, Еврокомиссия должна задуматься об активации своих инструментов по защите торговли, так как IRA грозит значительно ухудшить сложную экономическую ситуацию в Европе.

Закон об инфляции и климате (The Inflation Reduction Act, IRA), подписанный Байденом в августе, предусматривает миллиардные льготы компаниям, которые работают в США в сфере возобновляемых источников энергии.

Уже принятый закон предусматривает инвестиции в защиту климата и энергетическую безопасность. Субсидии вводятся в том числе для электромобилей, аккумуляторов и проектов по возобновляемым источникам энергии — если они полностью производятся в США. Так, покупатели произведенного в США электромобиля с аккумулятором, также произведенным в этой стране, получают субсидию в размере $7,5 тыс. На это выделят $370 млрд, уточняется на сайте aif.ru. Субсидии также поступят компаниям, которые производят ветряные турбины или солнечные батареи из американской стали.

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