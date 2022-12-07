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Аналитик объяснил позицию «Газпрома» по иску RWE

Эксперт Юшков: «Газпром» не мог осуществить поставку топлива RWE из-за проблем с «Северным потоком»
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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В ситуации с немецкой энергетической компания RWE «Газпром» не мог осуществить поставку топлива, так как не было возможности доставить его покупателю, рассказал «Известиям» 7 декабря ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков.

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Он напомнил, что энрегоресурс невозможно было поставить сначала из-за проблем с «Северным потоком», затем из-за перекрытия украинской стороной газопровода «Ямал-Европа» и национализации Польшей его участка.

Позже РФ ввела санкции против польского оператора газопровода.

«Впрочем, RWE закупил несравнимо меньше, чем Uniper (речь идет о нескольких закупках, произведенных на электронной площадке российского концерна). Поэтому даже в случае поражения в суде, выплаты будут сравнительно небольшими», — заключил он.

5 декабря портал Handelsblatt, ссылаясь на источники, написал, что RWE сообщила о намерении начать арбитражное разбирательство с «Газпромом» с целью возмещения ущерба по непоставленным объемам газа.

Немецкая компания заключила с российским контрагентом фиксированный контракт, но с начала сентября «Газпром» прекратил поставки топлива по «Северному потоку», что, по заявлению истца, вынудило RWE осуществить закупки на спотовом рынке по гораздо более высоким ценам. Теперь RWE утверждает, что российская энергетическая компания должна покрыть образовавшиеся издержки.

До этого, 30 ноября, сообщалось, что немецкий импортер газа Uniper подал иск в стокгольмский арбитраж к «Газпрому», требуя возместить убытки, понесенные в связи с недопоставкой газа с июне. «Газпром Экспорт» подчеркнул, что не признает нарушения контрактов и правомерности немецкой компании требовать возмещения понесенных убытков. Как отметил ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович, позиция «Газпрома» будет заключаться в том, что имел место форс-мажор: компания не могла поставить газ в полном объеме, потому что была ситуация, когда Siemens не отремонтировала турбины вовремя.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 2 декабря заявил, что «Газпром» будет отстаивать свои интересы всеми доступными способами в случае исков из Евросоюза из-за недопоставок газа.

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