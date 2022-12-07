Пользователи Twitter раскритиковали слова Борреля об Украине

Пользователи Twitter раскритиковали слова главы дипломатии Евросоюза (ЕС) Жозепа Борреля, который 6 декабря заявил, что чем большим разрушениям подвергнется Украина, тем выше ее шансы вступить в Евросоюз. Они начали активно комментировать высказывание Борреля в соцсети.

«Сначала «до последнего украинца», чтобы иметь шанс на вступление в НАТО, теперь «до последнего камня», чтобы увеличить шансы на вступление в ЕС», — написал один из комментаторов с ником Robert Craven.

Пользователь Basti89 высказал мнение, что принятие Украины в ЕС еще больше усугубит кризис в Европе.

«У ЕС много проблем с экономикой, а принятие Украины может его полностью разрушить», — написал он.

В свою очередь комментатор под ником Alitze Zara отметил выгоду Запада в поддерживании конфликта на Украине.

«Запад настаивает на максимальном разрушении Украины, потому что они знают, что чем дольше будет продолжаться этот конфликт, тем больше будет усиливаться ненависть между некогда братскими народами, и на его урегулирование уйдет много-много поколений», — поделился мнением пользователь.

Еще один читатель Marabus призвал как можно скорее начать переговоры.

«Чем большим разрушениям подвергается Украина, тем выше ее шансы погрузиться в хаос. Ведите переговоры сейчас и спасите жизни людей», — заключил он.

Накануне Боррель, кроме высказывания о разрушениях, заявил, что в первую очередь необходимо обсудить гарантии безопасности для Украины, а затем для России.

Днем ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что поддерживает контакты с президентом России Владимиром Путиным. По его мнению, единственный путь завершения конфликта на Украине — это переговоры. 3 декабря французский лидер подчеркнул, что будущая архитектура безопасности в Европе обязана будет включать гарантии для России. По его мнению, странам Запада после окончания конфликта на Украине придется обсудить вопрос того, как удовлетворить потребность каждой из сторон в безопасности.

6 декабря постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что удары по инфраструктуре, используемой для поддержки Вооруженных сил Украины (ВСУ), продолжатся с целью ослабления военного потенциала киевского режима. Он отметил, что страны Запада обещают продолжать поставки оружия Киеву «столько, сколько потребуется», апеллируя к тому, что это, мол, делается ради мира». По словам постпреда, ЕС даже финансирует эти поставки через Европейский фонд мира, чтобы запутать налогоплательщиков.

Днем ранее в Минобороны РФ заявили, что 5 декабря по системе военного управления Украины и связанным с ним объектам нанесен массированный удар высокоточным оружием воздушного и морского базирования. Все 17 выбранных объектов были поражены.

Тогда же премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил о повреждениях энергообъектов в Киевской, Винницкой и Одесской областях после российских ракетных обстрелов. По словам главы правления НЭК «Укрэнерго» Владимира Кудрицкого, ситуация в энергосистеме восстановится в течение нескольких дней.

Между тем 17 ноября министр финансов Украины Сергей Марченко сообщил, что ущерб, нанесенный ключевой инфраструктуре Украины начиная с февраля, можно оценить в $100 млрд.

Российские войска начали наносить удары по объектам военной инфраструктуры Украины и связанным с ней энергетическим объектам с 10 октября. Как пояснил президент России Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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