Защита обжаловала приговор по делу братьев Магомедовых

Защита обжаловала приговор совладельцам группы «Сумма» братьям Зиявудину и Магомеду Магомедовым. Об этом свидетельствует информация из базы данных судов общей юрисдикции Москвы.

Апелляционная жалоба была подана 6 декабря.

1 декабря 2022 суд в Москве приговорил Зиявудина Магомедова к 19 годам колонии строгого режима, а Магомеда Магомедова — к 18 годам по делу о создании преступного сообщества и многомиллиардных хищениях бюджетных средств. Оба также должны выплатить штраф по 2,5 млн рублей.

Братья Магомедовы были задержаны в 2018 году. Они обвинялись в создании преступного сообщества, особо крупных хищениях и растрате. В уголовном деле идет речь о девяти эпизодах хищений на общую сумму 11 млрд рублей. Магомеду Магомедову также вменялось незаконное приобретение и хранение оружия.

Как установило следствие, с 2014 по 2017 год сотрудники организации «Стройновация» (входит в группу компаний «Сумма», признанную банкротом в июле 2019 года) не использовали по целевому назначению денежные средства, которые выделялись на выполнение работ по госконтрактам. Злоумышленники перечисляли средства на счета компаний, входящих в «Сумму». Кроме того, не позднее 2010 года обвиняемые создали в столице преступное сообщество, которое причастно к крупным финансовым махинациям.

Суд рассматривал уголовное дело с весны 2021 года. В мае 2022 года Хамовнический суд Москвы удовлетворил иск Генеральной прокуратуры России и взыскал с Магомедовых $750 млн в пользу государства.

25 ноября 2022 года Мещанский суд признал братьев Магомедовых виновными в создании преступного сообщества для получения финансовой выгоды.