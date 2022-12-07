FT сообщила об угрозах Киева атаковать российские объекты вплоть до Сибири

Киевский режим угрожает новыми атаками по российским объектам, расположенным в том числе в Сибири. Об этом 7 декабря сообщает The Financial Times со ссылкой на одного из советников среди украинских властей по вопросам обороны.

«У нас нет ограничений по дистанции, и скоро мы сможем достигать любых целей на территории России, в том числе в Сибири», — цитирует его издание.

По его мнению, атаки, вероятнее всего, не помогут Киеву победить в конфликте, однако якобы повлияют на Россию в тех вопросах, которые «не хочет поддерживать Запад».

Более того, в материале приводятся слова украинского инженера, который якобы участвует в создании беспилотников для Вооруженных сил Украины (ВСУ). По его словам, использовавшиеся для последних атак на российские аэродромы дроны могли лететь со скоростью, близкой к скорости звука.

Ранее в этот день газета The Washington Post со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника также заявила, что атаки на военные аэродромы РФ были осуществлены Украиной. При этом официально Киев свою причастность к инцидентам не признавал.

Накануне губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что в районе регионального аэродрома загорелся нефтенакопитель. Причиной пожара он назвал атаку дрона. Уточнялось, что из-за возгорания в районе аэродрома отменили занятия в школах в поселке Халино и школе-интернате в поселке имени Маршала Жукова.

За день до этого в Минобороны РФ сообщили, что утром 5 декабря украинские беспилотники попытались атаковать аэродромы Дягилево в Рязанской области и Энгельс в Саратовской области. Трое военных погибли, еще четыре человека пострадали.

Ранее, 19 октября, президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях было введено военное положение. В то же время на территориях Республики Крым, Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей и Севастополя установили средний уровень реагирования.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

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