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В Шотландии создали электровнедорожник Munro Mk 1 для экстремального бездорожья
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В Шотландии создали электровнедорожник Munro Mk 1 для экстремального бездорожья

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Фото: All Terrain All Electric Ltd
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Стартап под брендом Munro (марка названа в честь шотландских гор Мунро) выпустила первый внедорожник на электротяге Mk 1. Об этом 6 декабря сообщило издание «Авторевю».

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Первым представлен пятидверный универсал с колесной базой 3302 мм, пятиместным салоном и закрытым грузовым отсеком, хотя в проекте есть различные пикапы и даже пассажирский вариант с тремя рядами сидений. Салон имеет простую отделку и не боится воды, а крупные кнопки и переключатели расставлены таким образом, чтобы ими можно было пользоваться в перчатках.

В движение Munro Mk 1приводит только один электромотор с классической внедорожной трансмиссией, которая включает двухступенчатую раздаточную коробку, карданные валы и три дифференциала. Центральная блокировка есть уже в базе.

Электродвигатель машины выдает 381 л.с. и 700 Нм крутящего момента, хотя в планах есть менее мощная версия, 299 л. с.

Литий-ионный тяговый аккумулятор расположен в трех алюминиевых боксах под днищем машины. Общая емкость — 82 кВт∙ч, но в планах есть версия на 61 кВт∙ч. Одной полной зарядки должно хватить на 270 км пробега или на 16 часов работы в условиях бездорожья, по аналогии с моточасами у строительной техники.

Заявленная глубина преодолеваемого брода составляет 800 мм. Также Munro Mk 1 может взять на борт 1 т груза и тащить за собой прицеп массой 3,5 т. Максимальная скорость электромашины всего 129 км/ч, однако до «сотни» он может разогнаться за 4,9 с.

Разработчики машины считают, что срок службы машины составит 50 лет, а тяговый аккумулятор должен сохранять первоначальную емкость в течение восьми лет или 160 тыс. км пробега. Ручная сборка внедорожников на фабрике в Глазго должна начаться в 2023 году. На 2024 год запланирован запуск отдельного завода в Центральной Шотландии, где на первых порах смогут делать 250 машин в год, а впоследствии нарастить объем до 2500 штук ежегодно.

1 декабря голландский стартап Lightyear приступил к производству первого в мире электромобиля, который вырабатывает энергию непосредственно от солнечного света. По словам гендиректора и соучредителя стартапа Лекса Хуфслоота, машина с изогнутыми солнечными панелями, которые расположены на капоте и крыше машины, может ездить без подзарядки в Амстердаме два месяца летом или семь месяцев в Португалии. Энергия, полученная от Солнца, увеличивает запас хода электромобиля на 70 км каждый день. Lightyear 0 стоит $259 тыс. (примерно 15 млн 777 тыс. рублей), и модель собрала около 150 предварительных заказов.

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