Жители Камчатки отдали мошенникам почти 22 млн рублей за месяц

За ноябрь жители Камчатского края лишились почти 22 млн рублей из-за мошенников. Об этом сообщает ИА KamchatkaMedia со ссылкой на прокуратуру региона.

Одно из заявлений поступило от 55-летнего жителя Петропавловска-Камчатского. С 1 по 10 ноября мужчина общался со злоумышленником, который представился сотрудником службы безопасности банка. Собеседник уговорил потерпевшего перечислить накопления на посторонние счета под предлогом сохранения денежных средств. Общий ущерб составил 2,7 млн рублей.

Аналогичным способом мошенники обманули 31-летнюю женщину. Потерпевшая перечислила злоумышленникам свыше 3,5 млн рублей с 26 октября по 11 ноября.

По факту мошенничеств возбуждены уголовные дела.

За последние дни жители Псковской области лишились 2,5 млн рублей из-за телефонных мошенников. Преступники представлялись сотрудниками банков и правоохранительных органов. Они убеждали потерпевших перевести накопления на «безопасные» счета.