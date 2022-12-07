В Совфеде прокомментировали попытку госпереворота в Германии

В последние годы Западная Европа, и в первую очередь Германия, приняла на свою территорию огромное количество беженцев, и не исключено, что ряд из них на самом деле таковыми не являлись, а преследовали свои цели в отношении власти в ФРГ. Об этом первый заместитель председателя комитета Совета Федерации России по международным делам Владимир Джабаров заявил в среду, 7 декабря, комментируя попытку госпереворота в Германии.

«Там на самом деле могло такое произойти. Это были ультраправые или ультралевые группировки, как я понял, даже попалась одна гражданка России, которая там была то ли сочувствующей, то ли участником. Но это говорит о том, что это только начало», — сказал Джабаров в беседе с телеканалом «Звезда».

Парламентарий добавил, что если Запад продолжит принимать у себя «всех подряд», неразумно предоставлять убежище или даже гражданство, рано или поздно он столкнется с очень серьезными проблемами.

Политик высказал мнение, что на фоне усугубляющегося экономического кризиса подобные инциденты могут участиться, а во время периода процветания государства риск нарушения внутренней целостности страны меньше.

«Когда ситуация выходит из-под контроля, надо народ запугать, чтобы попросить больше полномочий для разгона демонстраций, для ареста, для нейтрализации таких террористов или боевиков. То есть миф о спокойной жизни, к сожалению, для Запада закончился», — заключил сенатор, добавив, что все понимают, что проблемы, которые сейчас начнут появляться, связаны в Западной Европе с энергетическим кризисом, с антироссийскими санкциями, а также с постоянной поддержкой неонацистского режима на Украине.

Ранее в этот день стало известно, что в ФРГ группу заговорщиков подозревают в подготовке вооруженного нападения на бундестаг и подготовке госпереворота. По данным прокуратуры, задержаны 25 подозреваемых членов и сторонников террористической организации, сообщается на сайте kp.ru. Проведены обыски в 11 федеральных землях в отношении 52 подозреваемых. Среди задержанных есть гражданка России.

Отмечалось, что многие из задержанных прошли службу в бундесвере. Подозреваемые занимались вербовкой в свои ряды сторонников, прежде всего в Вооруженных силах ФРГ и полиции. В частности, гражданка РФ подозревается в посредничестве между «лидером заговора» и представителями России.

Посольство РФ в Берлине заявило, что дипломатические учреждения не поддерживают контакты с представителями нелегальных формирований, сообщает телеканал «360».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что задержание подозреваемых в подготовке госпереворота в ФРГ — внутренняя проблема Германии, передает RT.