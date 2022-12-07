Уголовное дело возбудили после гибели двух детей при пожаре в Забайкалье
Двое детей погибли в результате пожара в частном доме в Забайкальском крае. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.
Информация о возгорании поступила днем 7 декабря из села Митрофаново в Шилкинском районе. По словам соседей, четырехлетний мальчик и полуторагодовалая девочка находились дома без взрослых. К моменту прибытия пожарных наблюдалось сильное задымление. Пожар ликвидировали меньше чем за час, пишет ИА ChitaMedia.
Тела детей нашли при проливке сгоревших конструкций дома. Площадь пожара составила 15 кв. м.
Причины смерти детей, а также источник возгорания будут установлены в ходе экспертиз. Уголовное дело возбуждено по факту причинения смерти по неосторожности.
Ранее в этот день сообщалось о пожаре в Ростовской области, в результате которого погибли двухлетний мальчик и пятилетняя девочка. Дети остались дома без присмотра взрослых.