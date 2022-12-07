Госдума одобрила повышение МРОТ до 16 242 рублей

Госдума приняла в третьем чтении закон, устанавливающий минимальный размер оплаты труда (МРОТ) на 2023 год.

В следующем году МРОТ вырастет до 16 242 рубля в месяц — на 6,3% по сравнению с 2022-м.

МРОТ будет выше прожиточного минимума трудоспособного населения на 4%. В этом году минимальный размер оплаты труда повышали два раза: с 1 января его повысили до 13 890 рублей, с 1 июня — до 15 279 рублей.

Закон должен одобрить Совет Федерации, а затем подписать президент России Владимир Путин.

Планируется, что закон вступит в силу с 1 января 2023 года.

5 декабря Путин подписал закон, по которому в стране в 2023 году устанавливается прожиточный минимум в размере 14 375 рублей.

В конце ноября Путин заявил, что главными задачами властей являются выход на реальный рост доходов, а также сокращение бедности и неравенства в стране.