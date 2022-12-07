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В МИД Украины заявили о 31 случае угроз украинским дипломатам в разных странах

Глава МИД Украины Кулеба: в адрес украинских дипломатов был 31 случай угроз в 15 странах мира
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко
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За последнее время на адрес дипломатических представительств Украины в 15 странах мира уже 31 раз приходили подозрительные пакеты. Об этом в среду, 7 декабря, сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

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По словам украинского министра иностранных дел, угрозы дипломатам продолжают поступать до сих пор.

«За последние двое суток подозрительные пакеты поступили в посольства в Италии, Польше, Португалии, Румынии и Дании, а также консульство в Гданьске. Всего уже 31 случай в 15 странах», — сообщил Кулеба на своей странице в Facebook (принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Как отметил глава ведомства, угрозы поступали в диппредставительства Украины в Австрии, Ватикане, Венгрии, Дании, Испании, Италии, Казахстане, Нидерландах, Польше, Португалии, Румынии, США, Франции, Хорватии и Чехии. По его словам, на всех присланных конвертах указан один и тот же обратный адрес: автосалон Tesla в немецком городке Зиндельфингене.

Ранее, 6 декабря, сообщалось, что посольство Украины в Бухаресте получило несколько конвертов с подозрительным содержимым, их начали проверять пиротехники. Отмечалось, что местная полиция начал обеспечивать безопасность вокруг территории украинского посольства.

За день до этого представитель украинского МИДа Олег Николенко сообщил, что полиция Испании изъяла три конверта, адресованных посольству и консульствам Украины в Мадриде, Барселоне и Малаге, предположительно содержащие глаза животных. По его словам, на тот момент украинские посольства и консульства в 12 странах получили 21 угрозу.

Ранее, 4 декабря, сообщалось, что полиция Казахстана ищет злоумышленников, отправивших письмо о минировании посольства Украины на электронную почту.

До этого, 30 ноября, в посольстве Украины в Мадриде сдетонировало взрывное устройство, присланное в конверте. В результате взрыва сотрудник посольства получил легкие ранения и смог самостоятельно добраться до больницы.

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