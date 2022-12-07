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Politico назвала введение потолка цен на российскую нефть «энергетической бомбой»

Politico: ЕС заложил «энергетическую бомбу», введя потолок цен на нефть
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Фото: ТАСС/Егор Алеев
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Введение потолка цен на российскую нефть со стороны стран Запада можно сравнить с «энергетической бомбой», пишет Чарли Купер для газеты Politico.

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«Даже если ближайшие недели мир проживет без серьезной волатильности на нефтяных рынках, следующая крупная санкционная «бомба» ЕС может нанести серьезный удар как по поставкам энергоресурсов в Европу, так и по мировым ценам», — указал он.

Купер в статье отмечает, что введение ценового предела на нефть, скорее всего, не навредит России, однако реакция Москвы может быть непредсказуемой.

«Несмотря на то что Россия, скорее всего, найдет новых покупателей на свою нефть, риски ответной реакции [президента России Владимира] Путина недооценивать ни в коем случае нельзя», — указал он.

Автор статьи также рассказал о том, что Европа рискует столкнуться с нехваткой дизельного топлива, которое используется в странах Евросоюза повсеместно.

«Европа зависит от России в плане импорта дизельного топлива: 60​% приходится на Россию. Легких альтернатив нет. В середине зимы в Европе может возникнуть нехватка дизельного топлива. Дизельное топливо используется в Европе почти везде, от автомобилей до промышленности и отопления», — приводит журналист слова старшего вице-президента по анализу в компании Rystad Клаудио Галимберти.

6 декабря вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что Россия после введения потолка цен начнет использовать новые механизмы страхования поставок. Он также выразил уверенность, что, несмотря на ограничения, российское сырье будет востребовано на мировом рынке.

Ввести потолок цен на нефть из России главы министерств финансов стран G7 договорились еще в сентябре. С 5 декабря вступили в силу эмбарго на поставляемую морем российскую нефть в Евросоюз, а также запрет на перевозку и страхование нефти стоимостью выше $60 за баррель среди стран G7, ЕС и Австралии.

Еще в октябре Путин подчеркивал, что Москва не будет действовать вопреки здравому смыслу и поставлять энергоресурсы странам по установленным ими ценам.

Страны Запада решили снизить зависимость от российских энергоресурсов на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент РФ объявил 24 февраля. Однако всё это уже обернулось экономическими проблемами в Европе, вызвав резкий рост цен на топливо и продукты.

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