Повышение атмосферного давления спрогнозировали в Приморье

Примгидромет прогнозирует повышение атмосферного давления на всей территории Приморского края в выходные. Местами температура повысится до плюсовых отметок.

Согласно прогнозам, существенные осадки не ожидаются, пишет ИА PrimaMedia. В зоне повышенного давления температура воздуха ночью 10 декабря составит –12…–19 градусов, на северо-востоке до –26 градусов. Днем воздух прогреется до +1…–5 градусов, на севере ожидается –6…–11 градусов.

11 декабря продолжится рост атмосферного давления. Кроме того, по региону распространится гребень континентального циклона. Ночные морозы достигнут –15…–22 градусов, в горных районах до –31 градуса. В дневные часы по сравнению с субботой температура упадет на 1–3 градуса, пишет Vostokmedia.

Ранее в этот день МЧС предупредило жителей Карелии о сильных снегопадах. Осадки ожидаются в шести районах на юго-западе республики.