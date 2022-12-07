Эксперт объяснил необходимость ESG-рейтинга регионов России

Основной плюс участия в ESG-рейтингах — это внешняя независимая оценка соответствия лучшим практикам устойчивого развития в регионах, объяснил 7 декабря «Известиям» руководитель группы оценки рисков устойчивого развития АКРА Владимир Горчаков.

«ESG-рейтинг региона — это прежде всего инструмент PR и коммуникации с местной общественностью», — уточнил он.

По словам эксперта, если рейтинг присвоен по прозрачной методологии и при этом раскрыты все факторы и допущения, то он становится хорошим инструментом отслеживания динамики ESG-факторов в регионе, в том числе качества государственного управления.

«Как таковых законодательных инициатив или требований нет, однако тренд на различные ESG-оценки в мире сохраняется. Аналогично в России интерес к повестке, в том числе на уровне регионов, сохранен», — заключил Горчаков.

Как сообщалось ранее, 7 декабря, в этом году в топ-5 регионов по соответствию ESG-критериям вошли Москва, Татарстан, Тюменская и Белгородская области, Санкт-Петербург. В то же время, как говорится в исследовании НРА и МГУ им. М.В. Ломоносова, самые низкие позиции — у Хакасии, Псковской области, Карелии, Ингушетии и Дагестана. В каждом из субъектов РФ оценивалось качество экологической, социальной и управленческой политики.