Страны Запада по-прежнему лелеют надежду победить Россию на поле боя. Об этом заявил 7 декабря министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на форуме «Примаковские чтения».

Кроме этого он также отметил, что Россия готова обсуждать серьезные предложения по урегулированию украинского конфликта при выполнении требований Москвы.

«Президент Франции Эммануэль Макрон сподвигает к тому, чтобы какие-то переговоры начинались. <...> Потом, когда его спрашивают, зачем, он говорит: «Я не сразу имею в виду, а потом». <...> Если сейчас будет серьезное предложение о том, как остановить этот конфликт при выполнении наших абсолютно законных требований, <...> мы будем готовы разговаривать», — добавил Лавров.

В конце ноября Лавров подчеркивал, что необходимо избегать любого военного столкновения между ядерными державами даже с применением обычных вооружений.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что поддержка Киева со стороны Запада — единственный способ урегулировать ситуацию на Украине.

В свою очередь член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик заявил, что США противостоят России десятки лет, однако боятся выходить на прямую конфронтацию с Российской Федерацией.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса. Решение было принято после обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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