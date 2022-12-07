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Лавров заявил о желании Запада разгромить Россию на поле боя

Лавров: Россия готова обсуждать мир на Украине при поступлении серьезного предложения
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Фото: ТАСС/Александр Щербак
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Страны Запада по-прежнему лелеют надежду победить Россию на поле боя. Об этом заявил 7 декабря министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на форуме «Примаковские чтения».

Кроме этого он также отметил, что Россия готова обсуждать серьезные предложения по урегулированию украинского конфликта при выполнении требований Москвы.

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«Президент Франции Эммануэль Макрон сподвигает к тому, чтобы какие-то переговоры начинались. <...> Потом, когда его спрашивают, зачем, он говорит: «Я не сразу имею в виду, а потом». <...> Если сейчас будет серьезное предложение о том, как остановить этот конфликт при выполнении наших абсолютно законных требований, <...> мы будем готовы разговаривать», — добавил Лавров.

В конце ноября Лавров подчеркивал, что необходимо избегать любого военного столкновения между ядерными державами даже с применением обычных вооружений.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что поддержка Киева со стороны Запада — единственный способ урегулировать ситуацию на Украине.

В свою очередь член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик заявил, что США противостоят России десятки лет, однако боятся выходить на прямую конфронтацию с Российской Федерацией.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса. Решение было принято после обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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